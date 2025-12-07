Napoli, FDI: Rimuovere i tappeti rossi di Via Nazionale, installazione pericolosa e poco chiara

Immediata rimozione dei tappeti rossi installati per circa un chilometro sui marciapiedi di via Nazionale, fissati con chiodi che stanno danneggiando la pavimentazione in mattonelle, creando un serio pericolo per i pedoni. Chiarire immediatamente chi abbia realizzato e con quali autorizzazioni. Lo chiede il coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia.

“Si tratta di un episodio opaco, da non sottovalutare, che vede cittadini e commercianti parti lese, vittime della più totale assenza di interesse dell’amministrazione comunale oltre che della Municipalità 4”, afferma Giovanni Belleré del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, per il quale “il quartiere ha assoluto diritto alla sicurezza, alla legalità e alla trasparenza”. “Nelle prossime ore – annuncia l’avvocato Belleré – presenterò un esposto a chi di dovere”.