Napoli, Federico II: in 2.500 alla prima giornata dell’Atelier della Salute

In 2.500, dalle 9 alle 15, hanno partecipato all’Atelier della Salute, in programma oggi e domani a Napoli: sono state quasi 200 le visite mediche specialistiche gratuite erogate e la stima è di 300 visite per la prima giornata. Domani si replica, a partire dalle 11.30 e fino alle 15. Ha preso il via con la cerimonia inaugurale dal titolo “Determinanti di salute e paradossi della medicina. Verso un’inversione di rotta?” la terza edizione de “L’Atelier della Salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vivere? meglio”, manifestazione dedicata alla promozione di sani stili di vita, organizzata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, presieduta da Luigi Califano, e dall’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, diretta da Anna Iervolino. Dopo il successo di presenze delle precedenti edizioni – 2300 visitatori nel 2017 e circa 4000 nel 2018 – Scuola e Azienda promuovono la terza edizione dell’evento. Le equipe mediche della Federico II scendono in campo con proposte concrete e “buone pratiche” per favorire l’adozione di stili di vita sani e sostenibili nella popolazione campana, attraverso un approccio cooperativo. I temi principali della manifestazione sono alimentazione, attività fisica e movimento, oltre alla patologia, a cui quest’anno si aggiungono determinanti di salute e cultura del benessere, clima e ambiente, prevenzione dello stress. Workshop interattivi e seminari per favorire l’incontro tra cittadini e professionisti della salute; stand ‘esperienziali’, collocati nel piazzale antistante l’Aula Magna, che consentiranno ai partecipanti di sperimentare show cooking, allestiti nei locali della mensa aziendale e frutto della collaborazione tra gli esperti di nutrizione della Federico II e chef del territorio campano con la proposta di menù dedicati ai pazienti diabetici, agli intolleranti al fruttosio, ai celiaci e ai nefropatici, e una speciale pizza all’acqua di mare, per non dimenticare che un menù sano ed equilibrato può essere anche facile da preparare e gustoso da mangiare. Anche quest’anno l’Atelier ha un’area benessere, collocata sul prato centrale, organizzata in partnership con il Cus Napoli e visite mediche specialistiche gratuite effettuate dai professionisti dell’Azienda, in collaborazione con Campus Salute Onlus e Fondazione Pro Onlus. Per le visite mediche specialistiche, la prenotazione è da effettuare sul posto, il giorno stesso in cui le visite sono rese disponibili. Alla cerimonia inaugurale, ha preso parte, tra gli altri, oltre a Califano e Iervolino, Gaetano Manfredi, rettore della Federico II. Anche quest’anno, Atelier della Salute incontrerà il teatro. La performance teatrale della compagnia Onirika del Sud, dal titolo: “La donna che disse no”, ispirata alla storia di Franca Viola. Domani, nel pomeriggio, si farà il punto della manifestazione con Cesare Formisano, associato di Chirurgia Generale della Scuola di Medicina e Chirurgia e coordinatore scientifico-organizzativo dell’evento, Alessandra Dionisio, responsabile Comunicazione, Urp e Ufficio Stampa dell’Azienda e coordinatore scientifico-organizzativo della manifestazione.