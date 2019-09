Napoli, Ferrandino: La città soffre ma il sindaco premia i dirigenti

“De Magistris chiede sempre più soldi a Roma e poi non paga le imprese, non assicura i servizi sociali, non garantisce il trasporto pubblico locale né la pulizia delle strade ma elargisce premi economici a dirigenti comunali, consulenti e staffisti, una vera e propria spesa ‘politica’ che stride fortemente con le condizioni penose in cui ha ridotto la nostra città”. È quanto afferma il Vice segretario federale e oortavoce cittadino di” Sud Protagonista”, Luigi Ferrandino. “Leggendo i dati trasmessi al Viminale nel 2018, appare chiaro che ai dirigenti dell’amministrazione comunale di Napoli, che non brilla per efficienza, vengono corrisposti trentamila euro di premi di risultato, così come i vertici dell’amministrazione risultano tra i più premiati di Italia” – aggiunge Ferrandino – per il quale “l’aumento degli staffisti sembra finalizzato a fare da collante tra i consiglieri di una maggioranza politicamente e numericamente risicata. Tutto questo mentre i napoletani sono costretti, a causa di questo Sindaco, a vivere al di sotto della civiltà”.