Napoli, Festa Scudetto: domani scuole chiuse nella Prima Municipalità

In occasione della sfilata dei due bus scoperti sul Lungomare del Calcio Napoli per festeggiare il quarto scudetto domani alle ore 15, come disposto nell’incontro in Prefettura alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi, ci sarà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1. Quattro maxischermi saranno allestiti nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo – a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e via Partenope (all’altezza dell’ex Università) – per consentire, anche a coloro che non riescono ad accedere, di assistere alla sfilata.