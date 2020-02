Napoli, fibra ottica superveloce i sei comuni dell’hinterland

La fibra ottica avvolge Napoli e le città che formano la sua grande area urbana. Dal confine col Casertano al Miglio d’Oro, oltre al capoluogo sono già 6 le località servite da una infrastruttura a “prova di futuro”. Nei comuni di Acerra, Casoria, Melito, Mugnano, Portici e San Giorgio a Cremano è infatti già disponibile la rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica targata Open Fiber, una vera e propria autostrada digitale capace di restituire agli utenti una connessione al web sicura e stabile. Una rete direttamente al servizio di cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. L’avvio dei servizi di connettività è un primo passaggio dei piani di cablaggio messi a punto dall’azienda guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa: nei prossimi mesi, grazie a un investimento diretto di oltre 24 milioni di euro, saranno coperte circa 82mila unità immobiliari nei sei centri dell’area urbana napoletana.

Open Fiber sta cablando queste e altre città della provincia di Napoli in modalità FTTH (Fiber To The Home) portando quindi fin dentro casa degli utenti una infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l’evoluzione verso “Industria 4.0”. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Fibra City, Tiscali, Vodafone e Wind Tre sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra FTTH nell’hinterland partenopeo. Sono circa 35mila le unità immobiliari delle sei città campane già predisposte alla Gigabit Society: oltre 5.000 ad Acerra, più di 9mila a Casoria, 7.500 a Melito, poco meno di 3.000 a Mugnano, 5.000 a Portici e oltre 4.300 a San Giorgio a Cremano. Open Fiber è un operatore wholesale only: non si rivolge direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Gli utenti intenzionati a usufruire della rete a banda ultralarga non dovranno far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo su www.openfiber.it, contattare uno degli operatori partner e scegliere il piano tariffario preferito per navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.