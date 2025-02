“Napoli figlia della ginestra”: un inedito di Aldo Masullo diventa un libro

Un testo inedito del filosofo Aldo Masullo, tratto da una conversazione cromatica che il professore tenne l’11 dicembre 2014 nella sede di Intragallery, diventa un libro a cura dell’associazione Premio GreenCare, edito da Artem, dal titolo Napoli figlia della ginestra (48 pagine, 15 illustrazioni a colori, prezzo 12 euro).

Il volume è illustrato dall’architetto Davide Vargas, con alcuni disegni della giovanissima Caterina Coppola e i contributi della direttrice dei giardini La Mortella e presidente della Fondazione Walton, Alessandra Vinciguerra, e del critico letterario Fabrizio Coscia. La prefazione è del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Nel dialogo del 2014, Masullo solleticò l’immaginazione degli ospiti sostenendo che un gruppo di Cumani di origine greca, veleggiando nel golfo nel tratto di mare tra Capo Miseno e Punta della Campanella, venne attratto dal giallo delle ginestre che abbellivano la costa, fin sulle pendici di Pizzofalcone, e così scelse quel luogo per fondare Neapolis. Con il tempo il giallo della ginestra lasciò il passo a quello del tufo con cui fu edificata la città, fino alla “faccia gialluta” di San Gennaro, patrono di Napoli.

“Aver dato un contributo a questa pubblicazione – ha detto Manfredi nel corso della presentazione al Grand Hotel Vesuvio – è prima di tutto un grande piacere, perché contiene un testo di Aldo Masullo che è stato un amico e un punto di riferimento. E poi perché il giallo del tufo napoletano rappresenta l’anima della città: un materiale vulcanico, unico nel suo genere. A questo si somma il giallo della ginestra, resistente e capace di crescere anche alle pendici di un vulcano attivo. Nella città dei mille colori, insomma, questo giallo assomiglia più che mai a Napoli, che non molla mai. Tengo anche a ringraziare l’associazione Premio GreenCare per l’impegno civile in città che sono certo possa essere portato avanti in futuro”.

Il libro intende anche celebrare i 2500 anni della città. Per il mecenate di Premio GreenCare, Gianfranco D’Amato, “questa celebrazione può davvero essere l’occasione per dimostrare che un impegno collettivo, se diretto verso l’idea di un cambiamento, può produrre risultati importanti per il futuro, verso un cambiamento che consenta di aggiungere a storia e bellezza anche un’evoluzione civile e culturale che appare indispensabile”.

Per il vicepresidente di Premio GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, “il volume può essere un punto di partenza per attivare la cittadinanza in operazioni semplici ma concrete sul green”. Alla presentazione del volume ha partecipato l’attrice Gea Martire e, in rappresentanza di Artem, Costanza Pellegrini.

L’iniziativa è senza scopo di lucro: il costo di copertina sarà interamente utilizzato a sostegno delle iniziative di Premio GreenCare. Il testo di Masullo è anche un audiolibro scaricabile gratuitamente dal sito dell’associazione.