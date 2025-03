Napoli Film and Audiovisual Festival: quattro giorni dedicati al cinema breve

Dal 10 al 13 marzo il capoluogo campano diventa la capitale del cinema breve con la prima edizione del ‘Napoli Film and Audiovisual Festival (NAFAFE’)’, in programma nel Cinema America Hall. L’evento, promosso dal Comune e organizzato da Camella Srls in collaborazione con RUN Film, si propone di valorizzare il cinema, annunciano i promotori in una nota, “come strumento di riflessione sociale e opportunità professionale, con un focus su temi come inclusione, parità di genere, disabilità e dinamiche urbane”. Il festival, diretto da Raffaele Riccio, vedrà la partecipazione di oltre 100 opere selezionate, provenienti da Italia, Messico e Francia. Le proiezioni saranno valutate da una giuria tecnica, composta da esperti del settore, e da una giuria popolare formata da studenti delle scuole superiori che avranno anche il compito di premiare i migliori cortometraggi. L’ingresso al NAFAFE’ è gratuito con prenotazione consigliata su Eventbrite. Il festival si rivolge non solo agli appassionati di cinema, ma anche alle nuove generazioni, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’audiovisivo attraverso incontri, workshop e dibattiti. Le opere vincitrici saranno premiate con ceramiche realizzate dalla cooperativa sociale Nesis, che opera nell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, valorizzando il lavoro e la creatività dei giovani detenuti. Si afferma ancora nella nota: “Napoli, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, si conferma ancora una volta come un crocevia artistico e cinematografico di rilevanza internazionale. Il NAFAFE’ rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire storie, talenti e visioni che nascono dal cuore della città, proiettandoli su un palcoscenico globale”. Nella quattro giorni di NAFAFE’ saranno proiettate le seguenti opere e proposte le seguenti lectio magistralis: il 10 marzo Lectio Magistralis a cura di Giuseppe Nuzzo, seguito dalla presentazione della sua nuova opera “Interference” (fuori concorso). Segue la visione di “Miss Postura” del regista Luca Turco, “Down to the wire – In zona Cesarini” della regista Simona Cocozza, “Vincenza Birillo” del regista Biagio Madonna e “Clap” del regista Antonio Porcaro (fuori concorso); l’11 marzo dopo la lectio magistralis saranno proiettati “Medley” dei registi Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, “Cip” del regista Luigi Marmo, “Kvara, a story of love and soccer” dei registi Raffaele Iardino e Mario Leonbruno e “Filomena, la prima donna” del regista Matteo Notaro; il 12 marzo dopo la Lectio Magistralis di Massimiliano Pacifico, con proiezione di “Anche oggi si lavora” verranno proiettati “Shangai” dei registi Andrea Bifulco e Mariadiletta Coco, “A Domani” del regista Emanuele Vicorito e “Fucking boobs e mani a terra” del regista Paolo Cipolletta; Il 13 marzo ci sarà la Lectio Magistralis a cura di Raffaele Savonardo e a seguire la proiezione di “Sirena Digitale” del regista Andrea De Rosa, “Ll’uocchie do core” (corto realizzato dagli studenti della 4C e 5D dell’Istituto Labriola, con la voce narrante di Giacomo Rizzo) (fuori concorso). Intervengono Luciano Peruzy, presidente dell’associazione ‘Nciarmato a Nisida e Diego Loffredo, responsabile del laboratorio di ceramica di Nisida. Il festival si concluderà con la proiezione dei cortometraggi vincitori e la premiazione.