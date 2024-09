Napoli Film Festival, preapertura con “La bambina segreta” di Asgari

“La bambina segreta” di Ali Asgari sarà il film di preapertura del Napoli Film Festival, in programma giovedì 19 settembre alle ore 20 al Cinema Vittoria (via Piscicelli, 8). Il regista iraniano autore già di “Kafka a Teheran”, incontrerà il pubblico introdotto dal critico Alberto Castellano (ingresso 3,50 ?). Il film, che arriverà nelle sale italiane sempre dal 19 settembre grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione, ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia ed è dedicato all’Iran contemporaneo e alla generazione dei millennials che lo abitano, in lotta per il riconoscimento dei loro diritti in uno Stato repressivo, partendo dal coraggio di una ragazza madre che dovrà ricorrere a misure estreme per nascondere la figlia illegittima ai propri genitori. La giovane protagonista Fereshteh si ritroverà così a vagare per le strade di Teheran alla disperata ricerca di qualcuno che possa occuparsi per un po’ della sua bambina di appena due mesi, facendo emergere l’isolamento e la subalternità della donna in un sistema repressivo. Il Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini e organizzato da WooW e l’Istituto Francese di Napoli, si svolgerà dal 24 al 28 settembre all’Istituto Francese di Napoli (via Crespi, 86). Tra i primi eventi speciali annunciati nel programma della 25a edizione gli omaggi a Salvatore Piscicelli, con la proiezione di “Vita segreta di Maria Capasso” il 26 settembre alle ore 20.30 e a Gaetano Di Vaio, con “Glory Hole” di Romano Montesarchio il 28 settembre alle ore 19. Sempre il 28 settembre le opere fuori concorso “Il fuoco nella balena – I devoti dello Spartak San Gennaro” di Gianfranco Gallo che sarà ospite alle ore 18.15, e l’anteprima “Riverbero” di Enrico Iannaccone alle ore 21. Due i concorsi competitivi con lo SchermoNapoli Corti, dedicato ai talenti della Campania, e il Nuovo Cinema Italia per lungometraggi di giovani registi. Ai vincitori un premio in denaro rispettivamente 1.000 e 2.000 euro per il noleggio di macchine da presa, ottiche e accessori ARRI, grazie allo sponsor tecnico del festival CIAK.rent, azienda campana di service audiovisivo. Selezionati in Nuovo Cinema Italia “Desirè” di Mario Vezza, “Global Harmony” di Fabio Massa, “Kalavrìa” di Cristina Mantis, “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda e “Il vangelo secondo Ciretta” di Caroline Von der Tann. Nella sezione SchermoNapoli Corti: Il suono del tempo di Mario Pistolese, Mariangela Correale: libera di volare di Elio Nubes De Filippo, Jessica Squillante, Api di Luca Ciriello, Chello ‘ncuollo / impure di Olga Torrico, Fratelli di carne di Paola Beatrice Ortolani, Kore di Fabiana Russo, Due battiti di Marino Guarnieri, Medley di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis, Un natale del 1954 di Fabio Rosi, Actos por partes di Sergio Milàn, A piedi nudi di Luca Esposito, Ho ballato di tutto di Sarah Narducci, Era ora! di Valerio Manisi, Z.O. (zona orientale) di Loris G. Nese, Bordovasca di Giuseppe Zampella, I fiori sbocciano a Napoli di Andrea La Puca e Vittoria Mengoni, Kvara, una storia d’amore e di calcio di Raffaele Iardino e Mario Leombruno, L’attesa di Antonello Novellino e Antonio Quintanilla. A decretare il vincitore le giurie composte dal regista Romano Montesarchio, dall’attore Nando Paone e dalla giornalista Ilaria Urbani per Nuovo Cinema Italia e dal regista Enrico Iannaccone, dall’attrice Antonella Stefanucci e il critico cinematografico Ignazio Senatore per SchermoNapoli Corti.