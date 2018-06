Napoli, fognature Camaldoli-Chiaiano: assegnato alla coop romagnola Integra l’appalto dei lavori

E’ stato firmato il contratto d’appalto per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori che dovranno contribuire al risanamento igienico-ambientale della collina di Camaldoli, attraverso il completamento delle opere di collettamento e fognatura nell’area di Chiaiano. La Sogesid Spa, società in house del ministero dell’Ambiente, ha affidato dopo l’espletamento della procedura di gara la progettazione e i lavori, per un importo di 4 milioni e 237mila euro (base d’asta 6,2 milioni), al consorzio Integra, realtà di riferimento per il mondo cooperativo emiliano-romagnolo. Il punto della situazione, su questo e altri interventi ricadenti nel capoluogo, è stato fatto in mattinata al Comune di Napoli dal vicesindaco Raffaele Del Giudice e dal presidente e amministratore delegato della Sogesid, Enrico Biscaglia. L’intervento fa parte del “Programma strategico per le Compensazioni Ambientali nella Regione Campania” e consiste nel collettamento dei reflui urbani nel territorio di Camaldoli, versante Chiaiano, per un totale di circa sei chilometri di nuova rete. E’ prevista la realizzazione di tronchi fognari a servizio di aree fortemente urbanizzate: verranno separate le acque meteoriche da quelle fecali, eliminando dunque la contaminazione del corso d’acqua naturale. Saranno realizzati impianti di sollevamento delle acque nere in quattro zone (via Rotondella, traversa Orsolone ai Guantai, traversa Antonio Cinque, S.Croce ad Orsolone) e si prevede anche il risanamento del collettore Policlinico, oggi in condizioni degradate. Le operazioni garantiranno la massima attenzione al valore storico-culturale della zona, con la realizzazione di scavi alla presenza di un archeologo. Per questo intervento Sogesid ha redatto la progettazione definitiva, da “stazione appaltante” si è occupata dell’intera procedura di affidamento e sara’ impegnata nella direzione dei lavori. “Continua – dichiara il vicesindaco Del Giudice – la proficua interlocuzione, attraverso tavoli tecnici, con Sogesid per dare seguito ad interventi fondamentali che riguardano settori strategici per la città, tra i quali rientra sicuramente l’opera fognaria prevista per il versante Camaldoli- Chiaiano. Un ringraziamento va al Presidente Biscaglia per la costante sinergia con il Comune di Napoli, finalizzata ad azioni per la sistemazione ambientale di vaste aree da troppi anni in attesa di interventi”.