Napoli, Fondazione Premio Napoli: presentazione del libro “I mostri non esistono” di Michela Giachetta

Sarà presentato oggi, venerdì 7 marzo, negli spazi della Fondazione Premio Napoli, Palazzo Reale in piazza del Plebiscito, alle 17:30, il volume della giornalista Michela Giachetta “I mostri non esistono. All’origine della violenza di genere” (Fandango). Con l’autrice, il magistrato Alfredo Guardiano, coordinatore della giuria del Premio Napoli, nelle vesti di moderatore, la psicologa Antonella Bozzaotra, il magistrato Raffaello Falcone e Carlo Longobardo, docente universitario di diritto. Negli ultimi anni il numero delle donne uccise dal partner o ex non accenna a diminuire, mentre aumenta quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e nella stragrande maggioranza dei casi le vittime sono donne. Si può fermare questa violenza? E come? Se si parla di contrasto, occorre andare all’origine della violenza. E il discorso, che è anche culturale e sociale, riguarda gli uomini. Hanno nomi diversi, si trovano in città diverse, ma l’obiettivo principale del lavoro è lo stesso. Si tratta dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV): attuano percorsi specifici con l’obiettivo da un lato di interrompere la violenza, per tutelare le vittime, dall’altro far sì che gli uomini acquistino consapevolezza e si assumano le loro responsabilità, anche per evitare recidive. Gli uomini possono accedere a questi centri autonomamente, su consiglio di un avvocato o per un invio da parte dell’autorità giudiziaria, del questore o dei servizi territoriali. Il fenomeno è in continua crescita. Come funzionano questi centri? Chi sono gli uomini che fanno questo tipo di percorso? Con un lavoro sul campo e un viaggio nel Paese reale, Michela Giachetta è entrata in contatto con le realtà che lavorano con gli uomini maltrattanti, li ha incontrati, ha seguito le riunioni, si è messa in gioco in prima persona per cercare di comprendere, dove possibile, le ragioni dietro la violenza. Non per giudicare o giustificare, ma per provare ad andare oltre la risposta detentiva e carceraria, soluzione non sempre risolutiva. Un libro che ribalta la narrazione e ci racconta i carnefici, i violenti, a volte gli assassini, che stanno provando a fare un percorso di consapevolezza e ricostruzione. Il maschio violento non è un mostro come spesso viene descritto dalla stampa con il rischio di relegarlo a un’eccezione patologica. La violenza di genere è strutturale e gli uomini che fanno violenza sono uomini normali. I mostri non esistono.