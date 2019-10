Napoli, Franceschini: Floridiana, intervento necessario. De Magistris: Piena sintonia su Castel dell’Ovo

“E necessario un intervento per la Villa Floridiana del Vomero che è un importante polmone verde di una parte di Napoli ma bisogna anche capire cosa fare in termini di risorse e gestione”. Lo ha detto stamattina il ministro per i Beni le Attività culturali e il Turismo a Napolidove si trova per partecipare alla riunione degli Stati generali della cultura organizzata dalla Regione Campania. Il sindaco Luigi de Magistris ha accolto con soddisfazione le parole del ministro ed ha sottolineato che “con il ministro vi è una piena sintonia sulla valorizzazione culturale di luoghi belli e strategici della città per far crescere sempre di più le sue potenzialità culturali e turistiche” e per portare avanti insieme “un processo di valorizzazione e di ristrutturazione del Castel dell’Ovo per un uso governativo e congiunto di tutti gli spazi” in base ad un accordo da firmare entro fine anno. “In questo modo – ha aggiunto il sindaco di Napoli – insieme decideremo cosa fare in questo luogo dalle mostre di livello nazionale che verranno maggiormente allestite nel castello ad eventi di tipo attrattivo, culturale e sociale per una fruizione sempre più popolare e collettiva di Castel dell’Ovo”.