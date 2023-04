Napoli, francesi e lazzari alla vigilia della Rivoluzione del ’99: il libro di memorie del pittore Tischbein

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Dalla Via Monte di Dio in cui abito possiamo godere di un bellissimo panorama: la collina del Vomero con al suo apice i Castelli. Ma è tutta la città che affascina fin dai tempi lontani sicché i visitatori ne hanno sempre voluto scrivere per riviverla e ricordarla. Dopo anni mi è capitato tra le mani un libro che avevo già letto e che ricordavo con interesse: dal titolo “Napoli 1799. Estratto dalle mie memorie” del pittore J.H. Wilhelm Tischbein, accompagnato da uno scritto, a precisare, di Benedetto Croce, edito da La Città del Sole nel 1999 in occasione della celebrazione del secondo Centenario della Rivoluzione Napoletana del 1799. Le memorie, che Tischbein scrisse per molti anni, sono in parte raccolte in questo piccolo libro, essenziale, che affascina e che sfoglio ogni volta con grande interesse, in cui il protagonista, il pittore, che fu anche compagno di Goethe, durante il suo viaggio verso Napoli, racconta gli eventi e i luoghi, con una precisa sintesi storica, suscitando grande interesse. Il pittore fu a Napoli prima della rivoluzione napoletana del 1799 che lo costrinse ad andare via, nel periodo in cui c’erano anche i fratelli Hackert, con i quali si ritrovò anche dopo alcuni anni, di ritorno verso Livorno e di cui a Napoli conserviamo diversi ricordi. Attraverso l’autorevole Tischbein, l’Accademia, che ebbe a dirigere, passò da San Carlo alle Mortelle al “Palazzo degli Studi”, in modo che gli allievi potessero avere sotto gli occhi le opere già note e conservate nel centro della città. Il pittore ci racconta anche degli screzi che accadevano tra i francesi, stimati da coloro che li ritenevano prossimi fautori dell’unità della nostra Italia ed i “lazzaroni” considerati volgari e fastidiosi nemici. Racconta Tischbein che dalla sua casa, che era poco distante dal Palazzo degli Studi, osservava i contrasti tra i lazzari e i francesi, stabiliti a Capodimonte, dove già vi erano raccolti diversi capolavori come scrisse Goethe nel suo “Viaggio in Italia” nel 1787. Spesso i lazzari, chiassavano sotto la casa del Solimena, di fronte alla sua, sotto la salita di San Potito, mentre i francesi, da Capodimonte, avevano installato una batteria al Largo delle Pigne, sulla gradinata dinnanzi alla sua casa dove un giorno vide che un gruppo francese vi si era accampato con un cannone. Per sua fortuna il pittore era molto amato, anche dal suo barbiere che tutti i giorni andava da lui a trovarlo per la barba e dal suo garzone di scuderia, così che quando, a un tratto, i francesi decisero di eliminare gli stranieri, compresi gli scolari del Tischbein, egli poté salvarsi dichiarandosi un forestiero tedesco e finì col divenire amico di un ufficiale francese che lo protesse. Poi con amarezza il pittore dovette lasciare i luoghi che ormai amava e partire per la tranquilla Livorno, con tristezza poiché aveva conosciuto molti luoghi che aveva amato come la casa di Hamilton che partendo con la nave rivide dal mare come pure la vecchia “Scuola di Virgilio”, antico sito famoso, luoghi che anche noi raggiungiamo con grande amore e interesse. Così finì il percorso napoletano nelle memorie del nostro Pittore.