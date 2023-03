Napoli, Gaetano Manfredi, un anno da sindaco: Ho evitato il dissesto. E apre al Campo largo

“È stato un anno importante perché siamo riusciti a evitare il dissesto grazie al Patto per Napoli, ad avviare il risanamento dei conti e l’inizio degli investimenti sulla città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale convocato per una seduta monotematica per fare il punto sul programma a un anno e mezzo dall’inizio della sindacatura. Manfredi ha sottolineato che per quanto riguarda il Patto “tutte le tappe sono rispettate, abbiamo finalmente una prima agibilità dal punto di vista finanziario che ci consente di ricominciare a fare manutenzioni stradali e del verde” mentre sul fronte del Pnrr “c’è un grande lavoro per più di un miliardo di finanziamenti recuperati per opere che verranno cantierizzate quasi tutte nel 2023”. In merito alla situazione delle società partecipate, il primo cittadino ha evidenziato che è in corso “una ripresa della riorganizzazione dei servizi delle municipalizzate, Asia, Anm, Abc con la nomina dei nuovi direttori generali, con i nuovi concorsi, con la chiusura dei contenziosi e la chiusura dei bilanci”. Un lavoro quello svolto nel primo anno alla guida del Comune di Napoli che ha riguardato anche l’urbanistica, i servizi sociali, le attività culturali e il turismo “il cui grande boom – ha concluso Manfredi – va canalizzato e rafforzato per raccogliere i frutti del lavoro fatto”.

Pd, M5S, riformisti e moderati insieme per una forte proposta progressista

“Ho sempre sostenuto che per avere una forte proposta progressista e riformista è necessario mettere insieme tutte le forze che si riconoscono in questo campo, quindi Pd, M5s riformisti e moderati. Questa è stata la formula con cui abbiamo largamente vinto e stiamo governando a Napoli. Una posizione che sostenevo anche prima delle elezioni politiche”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale, in relazione all’incontro che ha avuto nei giorni scorsi con l’esponente del M5S, Roberto Fico, e il parlamentare del PD, Marco Sarracino. Un colloquio in cui – ha riferito Manfredi – “abbiamo fatto un’analisi sulla politica nazionale”. Il sindaco ha evidenziato che “ora dopo mesi di difficoltà e dopo diverse sconfitte, si è tornati al punto di partenza, cioè lavorare su campo largo, ma prima di parlare di alleanze bisogna parlare di programmi, avere un’agenda urbana che guardi ai temi delle città e dei cittadini, riparlare di servizi pubblici, di casa, di lavoro, di formazione, di servizi sociali, quello che interessa ai cittadini. Questa è l’agenda politica che dev’essere messa al centro di qualsiasi alleanza”, ha concluso.

Metropolitana, le prossime tappe

“Stanotte sono finiti dopo una grande tribolazione i collaudi del secondo treno, verrà fatto il verbale di chiusura, ci sarà il pre-esercizio e verrà messo in funzione. Intanto sta partendo il collaudo del terzo”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando a margine del Consiglio comunale. Manfredi ha riferito che “parallelamente andiamo avanti sui lavori delle stazioni della metro sia della linea 1 che della linea 6. Si va avanti con celerità perché il nostro obiettivo è aprire prima dell’estate tutta l’area di piazza Municipio compresa la zona portuale e nell’anno anche le stazioni del Centro direzionale e di Palazzo di giustizia. Stanno andando avanti i lavori di pre-esercizio della linea 6 e cercheremo di rispettare i tempi che ci siamo prefissati”, ha concluso.

Cimiteri da ristrutturare, rischio sicurezza

“Il grande tema è affrontare la ristrutturazione delle aree cimiteriali. Ci sono tantissime cappelle abbandonate, tantissime sono di proprietà di confraternite e di privati che non hanno manutenzione da decenni e che creano una situazione di rischio”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della sua relazione in Consiglio comunale nella monotematica per fare il punto a un anno e mezzo di consiliatura. Manfredi ha così affrontato la questione dei crolli che si sono verificati nel cimitero di Poggioreale, di cui il primo a pochi mesi dall’insediamento dell’amministrazione. “I crolli hanno necessitato di un lavoro complesso – ha sottolineato il sindaco – e le operazioni di recupero delle salme sono quasi completate. Bisogna fare ora una riflessione perché non si possono avere tanti spazi così abbandonati che costituiscono un rischio per la sicurezza collettiva e per la qualità del culto dei nostri cari. E’ necessario uno sforzo finanziario e di regolazione dei rapporti e pertanto è fondamentale che il regolamento sui cimiteri sia finalizzato”.