Napoli, Galleria Umberto I: da ottobre il restauro del pavimento. Ingressi chiusi, ipotesi allo studio

Ad ottobre parte restauro pavimento Galleria Umberto a Napoli (ANSA) – Napoli, 02 AGO – Per il mese di ottobre dovrebbero partire i lavori per il restauro della pavimentazione della Galleria Umberto I a Napoli. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha partecipato a una riunione in Prefettura sul tema. “Stiamo seguendo il percorso per cui ci eravamo impegnati – ha detto il sindaco – il progetto è pronto ed è stato fatto dalla Soprintendenza, c’è qualche ritardo sulle autorizzazioni, ma la gara è stata fatta e c’è la copertura finanziaria”. Per quanto riguarda la possibilità di chiusura di due dei quattro ingressi alla Galleria, il sindaco ha spiegato che “è un’ipotesi così da consentire maggiore controllo sia fisico che con il sistema di videosorveglianza. Ne stiamo discutendo con la Soprintendenza ci sono diverse ipotesi”.