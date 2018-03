Napoli, Giornata contro le mafie: l’assessore Clemente presenta i “100 passi verso il 21 marzo”

Si è svolta questa mattina presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino l’iniziativa “100 Passi verso il 21 Marzo – Volti, azioni, testimonianze, impegni”, organizzato dall’Assessorato ai Giovani nell’ambito del ciclo di incontri in vista della XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

All’iniziativa, introdotta dall’assessore ai Giovani, Alessandra Clemente, sono intervenut il sindaco, Luigi de Magistris, la delegata alle pari opportunità, Simona Marino, Fabio Giuliani, referente di Libera in Campania, Maurizio Sansone, vice presidente della Consulta delle Professioni di Napoli, Vittorio Ciotola, presidente dei Giovani di Confindustria, Luigi Ferrucci, coordinatore regionale della Fai – Federazione Antiracket Italiana, Alfredo Avella, presidente del Coordinamento Campano dei Familiari delle Vittime Innocenti.

Si è poi svolta la Tavola rotonda dal titolo “Semi di Speranza contro i legami dell’odio: Giovani e donne in fuga dalle mafie” alla quale hanno partecipato l’assessore al Welfare, Roberta Gaeta, Enza Rando, dell’Ufficio di Presidenza di Libera, Patrizia Esposito, presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli e Maria de Luzenberger, capo della Procura della Repubblica per i minorenni del distretto della corte d’appello di Napoli. Conclude l’incontro il procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho. Presenti, inoltre, il vicesindaco, Raffaele Del Giudice, l’assessore alla Cultura, Nino Daniele, il questore di Napoli, Antonio de Iesu, il colonnello Salvatore Salvo, in rappresentanza della Guardia di Finanza, il Ddirettore dell’Ipm di Nisida, Gianluca Guida.

Durante l’iniziativa, organizzata in collaborazione con Libera, Fai – Federazione Antiracket Italiana, Coordinamento Campano dei Familiari delle vittime innocenti di criminalità, Cup – Comitato Unitario delle Professioni e Unione Industriali di Napoli, c’ è stato spazio per le testimonianze e il racconto da parte dei familiari e per l’intervento dell’Orchestra dei Quartieri Spagnoli, dell’Associazione di Volontariato La Bottega dei Semplici Pensieri, del Nuovo Teatro Sanità e del Gruppo Dignità e Bellezza.