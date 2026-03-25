Napoli guida la rivoluzione quantistica: nasce la prima rete sicura a lunga distanza con Roma

Parte da Napoli la prima rete di comunicazione quantistica a lunga distanza in Italia, destinata a collegare il capoluogo campano con Roma. Un progetto che segna un passaggio concreto dalla sperimentazione alla possibile commercializzazione delle tecnologie di crittografia quantistica, rafforzando il ruolo della città come hub nazionale della sicurezza digitale avanzata.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Competenza MedITech e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Gruppo TIM ed Exprivia.

Un’infrastruttura ibrida per dati sicuri

Il cuore del progetto è lo sviluppo di una rete ibrida a lunga distanza per il collegamento sicuro tra due data center: uno situato presso la sede MedITech nel Campus universitario di San Giovanni a Teduccio, l’altro nel polo di Acilia del Gruppo TIM. L’obiettivo è gestire comunicazioni protette fino a 1 Gbit/s.

L’infrastruttura si basa sulle reti di TIM Enterprise e integra le competenze di Telsy, centro specializzato in cybersecurity e crittografia, e della controllata QTI, tra i principali attori nelle soluzioni di Quantum Key Distribution (QKD).

La novità principale è l’integrazione tra fibre dedicate e rete commerciale Gigabit Ethernet, combinando tecnologie di Post Quantum Cryptography (PQC) e QKD. Il risultato è un’architettura distribuita su scala nazionale che utilizza il backbone in fibra di TIM per garantire elevati livelli di protezione anche su lunghe distanze.

La prima Quantum WAN europea

Prende così forma la prima Quantum WAN su fibra Gigabit Ethernet in Europa, progettata per abilitare comunicazioni quantistiche su tratte estese e interoperabile con la rete metropolitana QMAN già attiva a Napoli.

Secondo Angelo Giuliana, direttore generale di MedITech, “la comunicazione e la crittografia quantistiche rappresentano asset strategici con elevato livello di maturità tecnologica, capaci di garantire standard avanzati di sicurezza e concrete prospettive di mercato”. La crescita dei computer quantistici rende infatti urgente la protezione delle informazioni critiche, ormai “un must have assoluto”.

Applicazioni: sanità, energia e imprese

Un ruolo centrale sarà svolto da Exprivia, impegnata nella definizione e industrializzazione dei casi d’uso. Tra le principali applicazioni:

protezione della condivisione di immagini diagnostiche in ambito sanitario

sicurezza dei collegamenti tra sistemi energetici edge e piattaforme cloud

protezione delle piattaforme ERP (come SAP) tra produttori e distributori

La sicurezza delle infrastrutture critiche, in particolare nel settore energetico, emerge come uno dei principali ambiti di applicazione, con ricadute dirette sulla sicurezza nazionale.

Dalla ricerca al mercato

Il progetto è finanziato nell’ambito del programma Pnrr – Next Generation EU, Missione 4.

Per Giampiero Pepe, professore di fisica sperimentale della materia alla Federico II e responsabile scientifico MedITech per il quantum, la nuova rete consente di validare architetture ibride QKD-PQC su infrastrutture reali, aprendo la strada a scenari “ready-to-market”. L’integrazione di più approcci crittografici garantisce infatti livelli di sicurezza superiori anche in caso di compromissione di singoli algoritmi.

L’ateneo napoletano è da anni impegnato nello sviluppo delle tecnologie quantistiche: dalla prima rete multi-nodo nel 2024 al primo computer quantistico italiano nel 2025, fino a questa nuova infrastruttura che segna un ulteriore salto verso la maturità industriale.

Un ecosistema nazionale per la sicurezza digitale

Secondo Alessandra Michelini, amministratrice delegata di Telsy, il progetto dimostra la capacità dell’Italia di portare le tecnologie quantum-safe fuori dai laboratori e dentro le infrastrutture reali, grazie alla collaborazione tra industria, università e ricerca.

Sulla stessa linea Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia, che sottolinea come l’infrastruttura apra “un nuovo paradigma per la sicurezza dei dati critici”, rafforzando il ruolo dell’azienda negli ecosistemi di innovazione.

Verso infrastrutture digitali quantum-safe

La sperimentazione rappresenta un passo concreto verso un modello di sicurezza quantistica su larga scala, costruito lungo una filiera che va dalla ricerca al trasferimento tecnologico fino all’adozione industriale.

L’obiettivo è chiaro: rendere le tecnologie quantistiche non più solo un ambito di ricerca avanzata, ma strumenti operativi per imprese e pubbliche amministrazioni, in grado di proteggere dati e infrastrutture in uno scenario sempre più esposto alle minacce cyber e all’arrivo dei computer quantistici.