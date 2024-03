Napoli ha bisogno di rigenerazione urbana

di Paolo Pantani

È ora di dirla tutta:

Non c’era bisogno di comunicazioni, logistica e infrastrutture a Santa Lucia e Pizzofalcone, c’è bisogno di rigenerazione urbana, basta con le lobbies monotematiche che imperversano e che parlano solo di trasporti che monopolizzano l’intera economia della città.

Il Rione Sanità non ha avuto bisogno di metropolitana o funivia per collegare i due musei, Nazionale e Capolimonte, è bastato riaprire le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di San Aspreno ai Crociferi per farne musei ed è cominciata per partenogesi la rigenerazione urbana del Rione.

Adesso apre pure il Cimitero delle Fontanelle.

Don Antonio Loffredo ha fatto un buon lavoro, senza un euro di spesa comunale.

Forse ho sbagliato a non sviluppare la mia idea con lui di fare una associazione ex Studenti del Francesco Giordani e proporre il ripristino funzionale dell’antichissimo Collegio dei Nobili alla Conocchia, sopra la Sanità.

Pensai, sbagliando, che l’impegno di spesa sarebbe stato molto lungo e molto oneroso per la città metropolitana, ipotizzammo venti anni, invece sbagliavo.

Sono bastati tre business Plan dell’ingegnere Ernesto Albanese, figlio dell’altro ingegnere, ucciso per rapina e tutta la Sanità ha cambiato volto.

Pensavo che lo sviluppo non deve essere geo-referenziato a un solo Rione, ma che si dovesse espandere ovunque, sbagliavo, da qualche parte si deve cominciare.

La cooperativa La Paranza della Sanità sta ricevendo premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Pensate se fosse riuscito, nella parte più antica di Napoli, recuperare le sorgenti di acque ferrate che fecero nascere la città, avremmo avuto una rigenerazione urbana in tutta Napoli.

Ma andiamo avanti, procediamo.