Napoli hub della blue economy: istituzioni e imprese a confronto a Palazzo Donn’Anna

La blue economy come leva di sviluppo e Napoli candidata a diventare hub strategico del Mediterraneo. Sono questi i temi al centro del workshop promosso da GA-Alliance, in programma venerdì 27 marzo a Palazzo Donn’Anna, sul lungomare di Posillipo.
L’iniziativa riunirà istituzioni, autorità portuali e rappresentanti del mondo produttivo per un confronto sulle prospettive di crescita legate al mare, tra gestione del demanio, logistica portuale e sviluppo della nautica.
La sfida della blue economy
Al centro del dibattito il modello della Blue Economy, che punta a trasformare le risorse marine in un motore di crescita sostenibile, coniugando tutela degli ecosistemi e innovazione infrastrutturale.
In questo scenario, la gestione del demanio marittimo, la modernizzazione dei porti e la certezza delle regole diventano fattori decisivi per attrarre investimenti. Non solo aspetti tecnici, ma veri e propri asset strategici in un mercato globale sempre più competitivo.
Bagnoli e America’s Cup banchi di prova
Il workshop dedicherà particolare attenzione alla rigenerazione di Bagnoli e all’impatto dell’America’s Cup, considerati non semplici interventi urbanistici ma test cruciali per un nuovo modello di governance.
L’obiettivo è trasformare la fascia costiera in un polo attrattivo per capitali esteri, capace di generare sviluppo non solo per Napoli ma per l’intero Mezzogiorno.
I protagonisti del confronto
Alla tavola rotonda interverranno, tra gli altri, Francesco Sciaudone, Eduardo Rixi, Roberto Fico (invitato), Teresa Armato e Eliseo Cuccaro, insieme a rappresentanti del settore industriale e delle istituzioni.
Tra i temi in agenda, anche le prospettive della portualità campana, il ruolo delle infrastrutture e le strategie per rafforzare la competitività del sistema turistico e logistico.
Il programma
L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 con la registrazione dei partecipanti, mentre i lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 12:30 con un light lunch.
Un’occasione di confronto che punta a mettere nero su bianco una domanda semplice: Napoli può davvero diventare il baricentro della blue economy nel Mediterraneo? La risposta, più che teorica, passerà dalle scelte concrete su regole, investimenti e governance.