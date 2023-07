La Giunta Comunale ha approvato, su proposta del vicesindaco con delega alla Toponomastica, l’intitolazione dei Giardini di Piazza Quattro Giornate, nel quartiere Vomero, ad Antonio Amoretti (Napoli, 1927-2022), l’ultimo partigiano delle Quattro Giornate di Napoli, recentemente scomparso. Nella stessa seduta la Giunta ha approvato l’installazione di una targa commemorativa all’ingresso della masseria Maranese, in via Miano n. 99, in memoria della strage del 28 settembre 1943. La targa ricorda il coraggioso intervento della piccola Anna Marciano, di nove anni, grazie al quale si salvarono decine di soldati italiani, e le sei vittime civili che, nonostante l’atto eroico, caddero sotto il fuoco tedesco.