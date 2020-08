Napoli, i medici di famiglia: Pronti a fare i test a tutti i lavoratori della scuola

“Tutti i nostri studi sono pronti ad accogliere i docenti e il personale scolastico che desideri sottoporsi ai test sierologici in vista della riapertura delle scuole. La medicina generale è pronta a dare risposte concrete e rapide”. Luigi Sparano e Corrado Calamaro della Fimmg Napoli ribadiscono la disponibilità ad avviare le attività di screening in vista dell’imminente riapertura delle scuole. L’appello dei comici bianchi è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia per richiedere l’esecuzione del test, invece di contattare altre strutture sanitarie o le Asl. “Nell’ambito dell’avvio delle aggregazioni funzionali territoriali – dicono Sparano e Calamaro – il percorso corretto da seguire è quello di rivolgersi al proprio medico di base. In questo modo si ha la certezza di seguire il percorso corretto ed evitare di ingolfare servizi che in questa fase sono già sotto pressione. I nostri studi sono attrezzati e punti a garantire l’esecuzione dei test nel rispetto di tutte le norme sanitarie imposte dal ministero e del distanziamento”.