Napoli, i parcheggiatori abusivi sono visibili pure su Google Maps

“Le immagini dal satellite di Via nuova Poggioreale, Largo San Marcellino, piazza del Carmine sono solo un esempio di quanto sia ingombrante la presenza dei parcheggiatori abusivi in città. Un esercito di delinquenti si è appropriato di ogni angolo di Napoli”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. “La loro disdicevole presenza è documentata anche da Google Maps. A chi visualizzi una strada di Napoli nel dettaglio appaiono anche loro, il male incurabile che affligge gli automobilisti partenopei. Prepotenti, violenti, presidiano le strade con arroganza e inciviltà. Le strade sono marchiate dalla loro presenza, alcuni sono stanziali, da anni sempre nello stesso perimetro, come padroni. Hanno il controllo assoluto di strade e piazze, liberare i cittadini dalla loro prepotenze”.