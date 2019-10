Napoli, i primi 19 mesi di Palazzo Fondi: 200 mila visitatori e quasi 4,5 mln euro di indotto generato

In poco meno di 600 giorni di attività 50 eventi realizzati, 650 richieste gestite: sono i numeri che riassumono i primi 19 mesi di attività del progetto di rigenerazione urbana temporanea di Palazzo Fondi (inaugurato il 13 marzo del 2018) sviluppato e realizzato da Urban Value insieme all’Agenzia del Demanio, Comune di Napoli e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (Abap).

Le mostre (Poison – Il Potere Del Veleno; Brickmania – Un Mondo Di Mattoncini; Erk14; Pietra Viva; Del Tempo e Dei Volti; Palomart Winter Edition 2018; Color Bridges), gli eventi aperti al pubblico (Piano City Naples edizione 2019; Wine&thecity; Una notte a Corte; Halloween a Palazzo; Silent Party; Aperimondo; Absolut Night; Milonga Viva; Aperitivo di beneficenza a cura di Rotary Club; Napoli Fashion Kids; Dogma; Photo Market – Mostra/Mercato della fotografia d’autore; Emporio A Palazzo -Il mercato dell’artigianato autoprodotto) e le attività teatrali (Napoli Teatro Festival Italia Edizione 2018 e 2019; Il Silenzio-workshop per attori; Il Fantastico mondo Di Mary Poppins; Incantesimi e Pozioni a Palazzo Fondi; Tableaux Vivant di Teatri 35; La Luna) hanno portato a Palazzo Fondi oltre 200 mila visitatori.

Le attività sopra menzionate insieme a convegni, seminari, workshop, attività didattiche ed eventi privati oltre a produzioni televisive e cinematografiche (Gomorra 4 – La serie; Al di là del risultato; L’amica geniale; Mare Nostro; Il ladro di cardellini; Il commissario Ricciardi; Martin Eden; Black Parthenope; Le origini; Nevia; 7 ore per farti innamorare) hanno generato un indotto per la città di € 4.471.000 a fronte di un investimento iniziale di € 450.000.

“Il progetto di rigenerazione urbana temporanea di Palazzo Fondi ha risposto a un bisogno del territorio offrendoci un nuovo spazio da vivere per la città” dichiara Carmine Piscopo, assessore ai Beni comuni e all’urbanistica del Comune di Napoli. Una realtà quella di Palazzo Fondi che nel suo primo anno e mezzo di attività ha saputo cogliere tutti gli input provenienti da chi anima il palazzo, trasformandosi in un vero e proprio Polo culturale d’innovazione e produzione.

“Il progetto riunisce in un nuovo e unico spazio il settore pubblico, privato, le aziende, le associazioni senza scopo di lucro e gli operatori culturali, proiettando i protagonisti e i frequentatori in una dinamica innovativa virtuosa, di dialogo e di confronto, che crea e sperimenta soluzioni creative e di impresa. Palazzo Fondi è un nuovo modello di business nel quale ogni partner ha partecipato attivamente al progetto di valorizzazione urbana temporanea attraverso l’occupazione degli spazi, la riqualificazione e il rilancio degli stessi, realizzando e trasferendo le proprie attività e iniziative all’interno del palazzo. È un sistema economico virtuoso nel quale ogni progetto realizzato ha generato un indotto reinvestendone parte nella stessa struttura – spiega Simone Mazzarelli, Ceo di Urban Value”.

Sono partner di Palazzo Fondi e hanno contribuito attivamente alla rigenerazione del Palazzo intervenendo e investendo

– Davines Italia Spa, multinazionale italiana nata a Parma nel 1983 dalla famiglia Bollati, specializzata nella produzione di prodotti cosmetici professionali per l’acconciatore, presente in 90 paesi, ha realizzato nei Saloni Vanvitelli la prima “Accademia Davines” dedicata alla formazione professionale di hairstylist. Il gruppo oggi è una B Corporation ovvero un’azienda che usa il business per generare un impatto positivo sulle persone e l’ambiente (https://it.davines.com)

– Fondazione ITS BACT, ente di dominio pubblico che si occupa di formazione nell’ambito delle nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali e del turismo. Ha scelto tra le sue sedi Palazzo Fondi e vi ha trasferito alcune attività come ad esempio lezioni dei corsi accademici. La Fondazione sta lavorando con Palazzo Fondi per la realizzazione della XV edizione del convivio mediterraneo insieme a un servizio di bike sharing per i turisti (www.fondazioneitsbact.gov.it)

– Associazione Casa del Contemporaneo, centro di produzione teatrale, ha la sede dei suoi uffici nel Palazzo. Con loro e in sinergia con la società che gestisce il bistrot, Palazzo Fondi sta lavorando alla creazione di contenuti ed eventi dirichiamo culturale (www.casadelcontemporaneo.it)

– Maybi Srl, società di consulenza per aziende che ha trasferito nel Palazzo i suoi uffici (www.maybi.it)

– Associazione culturale Teatri35, società di produzione e distribuzione teatrale che ha la sua sede nel Palazzo. Il gruppo collabora con gli altri “inquilini” del palazzo (ad es. Davines e Casa del contemporaneo) mettendo a loro disposizione la propria rete e le proprie produzioni (www.teatri35.it)

– Associazione Vernice Fresca, PM5 Talent e Associazione Funa, condividono una sala per le loro attività, corsi teatrali e danza verticale, aperti al pubblico. La loro presenza e attività dà a Palazzo Fondi la possibilità di consolidareancora di più sul territorio la propria realtà (www.vernicefrescateatro.it)

– Klab4 film, realtà che si occupa prevalentemente di casting, è un punto di riferimento nazionale per attori e comparse, nonché per la formazione, post-produzione video e mezzi di scena

Dal 25 ottobre al 2 febbraio 2020 Palazzo Fondi ospiterà la mostra “Branding Dalí. La costruzione di un mito”. La mostra curata da Alice Devecchi e organizzata da LelesArt, in collaborazione con Confine edizioni e Mediterranea Art, mette in luce l’operazione di branding che il genio catalano fa di sé stesso, durante tutta la vita, in anticipo sulla definizione medesima di brand.