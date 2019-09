Napoli, i ragazzi in corteo: Siamo in centomila per difendere la nostra terra

“Distruggi il sistema non il pianeta”. È lo slogan che compare sul grande striscione giallo davanti al corteo degli studenti che anche a Napoli manifestano contro i cambiamenti climatici. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, è sfilato davanti al Museo Archeologico Nazionale per poi raggiungere piazza Dante. “Le persone sono ancora ferme in corso Umberto, siamo oltre 100 mila, questo corteo è lungo chilometri. Abbiamo bloccato tutta la città”, dicono. Molte strade del centro sono state chiuse al traffico anche dai ragazzi, seduti a terra per formare una “barriera umana” per fermare il passaggio di auto e motorini. “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città – dicono ancora gli studenti che ora sostano davanti a uno degli incroci più trafficati di Napoli -. Basta con l’inquinamento, non ci servono gli ecobonus ma ci garantiscano un trasporto ecosostenibile, gratuito e pubblico”. Molti studenti hanno deciso di disegnare delle strisce di colore verdi sul viso, simbolo, spiegano, “della lotta per l’ambiente che è arrivata in tutto il mondo anche grazie a Greta. Ma noi in Campania lottiamo da dieci anni per difendere la nostra terra”. Uno striscione è rivolto anche al ministro dell’Istruzione: “Fioramonti non ci serve il tuo permesso”, si legge. Sono scesi in piazza anche i comitati ambientalisti e le mamme della Terra dei Fuochi per chiedere al governo un intervento più concreto contro i disastri ambientali in Campania.