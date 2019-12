Napoli, i tesori sartoriali del San Carlo in mostra a Palazzo Reale

I tutù scintillanti, i costumi dai mille colori, i gioielli, i bozzetti. Capolavori che vengono fuori dalle mani preziose della sartoria del teatro di San Carlo di Napoli e che, dal prossimo 4 gennaio, saranno in mostra a Palazzo Reale. “Fiabe al Museo”, si chiama così l’esposizione curata dalla direttrice della sartoria del Massimo partenopeo, Giusi Giustino, che vuole essere un trait d’union tra le favole e la musica. L’iniziativa è di Memus, il museo e archivio storico del teatro di San Carlo, per offrire, in particolare, ai bambini un luogo in cui ammirare le creazioni più belle che hanno arricchito il palcoscenico. Ma, anche per consegnare al pubblico adulto un ideale viaggio che, attraverso gli oggetti, descrive la storia della musica di tutti i tempi che, da sempre, ha trovato nel mondo fiabesco una fonte inesauribile di spunti per tragitti musicali capaci di spalancare sipari magici.

“Questo è un luogo dei sogni”, commenta il sovrintendente Rosanna Purchia. “L’archivio storico del teatro San Carlo – sottolinea – è un ‘work in progress’ per il quale stiamo faticosamente battagliando da anni per avere un luogo che raccolga la memoria del teatro. Lo stiamo facendo a piccoli passi dati i mezzi che ci mancano, però lo facciamo con molta tenacia”. Gli abitini bianchi appesi al soffitto, i tutù alle pareti, i gioielli nelle teche, i pannelli dipinti a mano rapiscono e i visitatori immaginano e rievocano le rappresentazioni teatrali. Nell’esposizione, ampio spazio anche alla sezione ‘contemporanea’ con gli spettacoli messi in scena, in prima assoluta, negli ultimi anni dalla Scuola di Ballo del San Carlo su musiche di Gaetano Panariello. “L’allestimento è molto faticoso”, spiega Giusi Giustino illustrando come “più di un percorso”, abbia preferito “mettere il tutto mischiato” perché “la fantasia deve volare, non deve avere limiti”. Come quella dei più piccoli quando vedranno i costumi appesi delle fate di Pinocchio o il drago dello Schiaccianoci.