“Il 20 febbraio sarà un giorno storico per Scampia, per Napoli e per il Paese”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nell’annunciare, per giovedì 20 febbraio alle 11:30, l’abbattimento della Vela verde di Scampia. L’intervento di abbattimento delle Vele costerà circa 27 milioni di euro. La demolizione sarà finanziata per 18 milioni da fondi del “Bando periferie” e per 9 milioni da quelli Pon metro.