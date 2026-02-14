Napoli, il Comune: Sui centri sociali lavoriamo per soluzioni condivise

“L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, fin dal suo insediamento, ha seguito con attenzione le vicende dei centri sociali attivi a Napoli, riconoscendone il valore aggregativo e di promozione socio-culturale. Per questo motivo, l’interlocuzione non si é mai fermata, anche con l’avvio di percorsi finalizzati ad assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto della legalità, attraverso il confronto con altri enti eventualmente coinvolti e la condivisione delle scelte con quanti vivono gli spazi occupati”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. “In alcuni casi può essere percorsa una procedura finalizzata a valorizzare l’uso collettivo dei beni comuni. In altri casi, trattandosi di immobili non di proprietà dell’ente comunale, come il Gridas, l’Amministrazione è impegnata insieme all’ente proprietario, la Regione, a definire un ventaglio di soluzioni percorribili – si spiega – In ogni caso, da parte del sindaco Manfredi e dell’intera Amministrazione, resta aperto il dialogo con i diretti interessati, nella convinzione che la condivisione delle scelte sia la strada maestra”.