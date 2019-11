Napoli, il Consiglio comunale respinge la mozione di sfiducia e il sindaco presenta la nuova Giunta

Con 22 voti contrari il Consiglio comunale di Napoli aveva respinto la pregiudiziale presentata dalla forze di opposizione sulle modalità di ingresso dei tre nuovi consiglieri di maggioranza. Soltanto 14 i voti favorevoli e 2 gli astenuti. Ad astenersi I consiglieri di maggioranza Caniglia e Zimbaldisi sono astenuti. Subito è scoppiata la bagarre. La consigliera de La Città, Roberta Giova, ha immediatamente chiesto che la votazione si ripeta perché di ritiene che i tre nuovi consiglieri sono si presenti ma non essendo stata effettuata la convalida non posso votare la pregiudiziale. Ma anche alla ripetizione del voto, l’aula ha respinto la pregiudiziale. I voti contrari sono stati 19, 16 i favorevoli e 2 gli astenuti. Ad astenersi sono stati i consiglieri di maggioranza Caniglia e Zimbaldi. Al voto non hanno partecipato i tre nuovi consiglieri perche’ non essendo stata ancora effettuata la surroga non possono partecipare alle votazioni dell’aula così come espresso dal segretario generale a cui per fare chiarezza era stato chiesto un parere. A seguire l’aula ha proceduto con le votazioni relative alle surroghe dei consiglieri Elena De Gregorio (demA), Chiara Guida (Sinistra in Comune) e Sergio Colella (demA). Alle votazioni le forze di opposizione si sono in parte astenute e in parte non hanno partecipato.