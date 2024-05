Napoli, il design d’autore di Prezioso Casa incontra l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity

I vini di Wine&Thecity in degustazione da Prezioso Casa. Per la prima volta la rassegna napoletana ideata da Donatella Bernabò Silorata con l’idea di diffondere la cultura del buon bere in spazi insoliti di Napoli, entra nel nuovissimo showroom in Piazza Vittoria 7 per un appuntamento che unisce grandi vini, raffinati assaggi di cucina e design d’autore: Mercoledì 22 maggio, dalle 19 alle 22, Prezioso Casa offre infatti un percorso esperienziale inedito. Protagonisti della serata i pregiati vini dell’azienda campana Quintodecimo di Mirabella Eclano, espressione della migliore enologia irpina apprezzata in tutto il mondo insieme a tre tipologie di tartare firmate da I Love Eventi, la società di eventi nata dall’esperienza del ristorante Punto Nave e di Roji Restaurant: tartare di salmone con avocado e ikura; tartare di tonno con salsa tonnata, trito mediterraneo con pomodori secchi, capperi e olive taggiasche; tartare di ricciola in gazpacho di pomodoro datterino, pico de gallo e croccante di pane.

Prezioso Casa in Piazza Vittoria è il Flag Ship Store della storica azienda nata negli anni Sessanta, pioniera nell’approccio emozionale e specializzata nella scelta di stili e soluzioni di componibilità all’avanguardia che si estende su una superficie di 400 metri quadrati. Nella più bella ed elegante piazza del quartiere Chiaia, Prezioso Casa è una vetrina dei migliori marchi del design Made in Italy. Dopo l’apertura degli store di Castel Volturno, Salerno e Avellino, Prezioso Casa approda finalmente nel cuore di Napoli, a Chiaia, a pochi passi dal lungomare, con un personale composto da consulenti, architetti e designer altamente qualificati che ogni giorno mettono in pratica il claim aziendale “Sempre più vicino a te”. Uno spazio all’avanguardia, esperienziale e proteso sempre alla soddisfazione del cliente. Nello store, tra le novità proposte, la possibilità di richiedere una progettazione virtuale: non solo il già avanzato progetto 3d, ma un’esperienza real che attraverso un visore permette ai clienti di osservare gli ambienti ideati ricreando una sensazione assolutamente veritiera. Numerosi i riconoscimenti ottenuti dall’azienda: Dal 2017 al 2023 Primo negozio in Italia con sede unica per fatturati (Dati Csil); Nel 2017 Miglior negozio d’Italia in Comunicazione e Marketing esperienziale (FederLegno); Nel 2020 la Sede di Salerno rientra fra i 12 negozi più innovativi d’Italia (FederLegno)

La serata è riservata ad un pubblico cultore del bello e del Made in Italy di alta qualità e in esclusiva per Wine&Thecity i partecipanti riceveranno in omaggio una Privilege Card che dà diritto ad uno sconto extra del 5% oltre quello già applicato regolarmente a tutti i prodotti (dal 20% al 40%) sul prezzo di listino, con validità fino al 31.12.2024.