Napoli, il M5S e Valente (Pd): Rifiuti e crepe in Giunta, sfiducia a de Magistris

“La maggioranza a Napoli non c’è più, il sindaco faccia un passo indietro”. Lo dichiarano Marta Matano e Matteo Brambilla, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, commentando la registrazione pubblicata sul sito de “La Repubblica” relativa all’incontro tra alcuni consiglieri di maggioranza che parlano di “logorare” il sindaco Luigi de Magistris in caso di mancato rimpasto di giunta e di nomine ai vertici di partecipate che non coinvolgano esponenti dei gruppi consiliari Agorà, Verdi e Riformisti democratici o personalità a loro vicine. “A parte ogni valutazione morale della vicenda – dichiarano Matano e Brambilla – la stessa potrebbe assumere connotati gravi anche sotto i profili amministrativi e giuridici, degna solo del periodo più buio della Prima Repubblica. Dopo aver umiliato e messo in ginocchio una città e una macchina comunale con una gestione presuntuosa, arrogante e incapace nel risolvere anche il più banale dei problemi che ogni giorno affliggono i cittadini, viene oggi alla luce il vero ed unico obiettivo del sindaco e della sua maggioranza: assicurarsi un futuro sulle spalle dei cittadini”. “Già nel nostro comunicato stampa del 9 ottobre, in cui segnalavamo la mancata convocazione del Consiglio comunale – ricordano – chiedevamo al sindaco ‘senza maggioranza’ di porre fine a questa agonia politica e in quello del 17 ottobre sulla situazione delle fogne della zona collinare e ospedaliera, stante la situazione gestionale della salute pubblica, di fare un dignitoso passo indietro. Ora possiamo solo dire che il passo indietro è semplicemente doveroso. In ogni caso, i portavoce del Movimento 5 Stelle sono pronti, fin da subito, a sottoscrivere, con altri 19 consiglieri di opposizione e maggioranza, una mozione di sfiducia”.

“Mentre Napoli vive una crisi dei rifiuti, culminata nella vicenda della discarica di via Brecce, e una vera e propria emergenza mobilità determinata dal sommarsi dei lavori urgenti sulla tangenziale, del cantiere infinito di via Marina, dal blocco quotidiano del trasporto pubblico, il consiglio comunale di Napoli non si riunisce da quasi tre mesi” A scriverlo è a senatrice del PD, Valeria Valente. Ci sono delibere importantissime che giacciono nei cassetti in una situazione di totale paralisi amministrativa: assunzioni, finanziamenti europei, manutenzione urbana, attività delle partecipate” “Il sindaco De Magistris di fatto tiene in ostaggio un’intera città in attesa dell’ennesimo rimpasto di Giunta che dovrebbe consentirgli di ricostituire una maggioranza in consiglio che, al momento, non ha. Una situazione di vera e propria emergenza democratica che a mio avviso il Pd napoletano non può ulteriormente tollerare: sono mature le condizioni per assumere ogni opportuna iniziativa, anche nei confronti delle altre forze politiche responsabili, per arrivare a sfiduciare formalmente Sindaco e Giunta e per dare al più presto la parola ai napoletani che non ne possono più della demagogia arancione”.