Napoli, il monito del Cardinale Battaglia: Troppe ingiustizie, violenze e silenzi

“Crediamo ancora nella luce, alla possibilità di una nuova luce per questa nostra terra ferita. Una luce che si posa sul nostro territorio, su questa nostra amata Campania, che ha il volto delle nostre madri, la voce dei nostri padri, i sogni dei nostri figli. Camminiamo portando nel cuore la nostra terra e, in modo particolare, la Terra dei Fuochi, emblema di un dolore che grida e chiede giustizia. Ma accanto a essa, nel nostro cuore c’è anche ogni angolo ferito della nostra Campania Felix – quella terra un tempo detta “felice” per la sua straordinaria bellezza, per la sua ricchezza agricola, per la sua cultura e spiritualità. Oggi, quella felicità è offuscata da troppe ingiustizie, troppe violenze, troppi silenzi”. Lo dice il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, in occasione del pellegrinaggio giubilare a dieci anni dalla enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

“È una terra che continua a partorire bellezza, ma spesso deve farlo tra le doglie del degrado, dell’abbandono, della speculazione. Una terra dove ancora oggi si muore di tumore in silenzio, dove i bambini respirano veleni e le falde acquifere si ammalano come i corpi degli uomini. Una terra dove la criminalità si nutre dell’indifferenza, e dove troppi hanno dimenticato la grammatica della responsabilità”, aggiunge il cardinale. “Camminiamo – aggiunge Battaglia . nella consapevolezza che Dio non abita solo nei templi, ma anche tra i cumuli di rifiuti, nei vicoli dimenticati, nelle piazze affollate, nelle campagne sfruttate. Dio ci precede proprio lì, dove l’uomo soffre e dove la terra geme. Questo pellegrinaggio non dovrà finire mai. E proseguirà sempre nei giorni feriali e nelle scelte quotidiane: ogni volta che scegliamo la legalità invece della corruzione, la solidarietà invece dell’egoismo, la verità invece della menzogna. Proseguirà ogni volta che piantiamo un seme di giustizia, ogni volta che difendiamo la vita, ogni volta che ci prendiamo cura di ciò che ci è stato affidato”.