Napoli, il PalaVesuvio apre le porte gratis per “Ottobre Festa dello Sport”

Dal 15 al 22 ottobre il PalaVesuvio diventerà la casa dello sport per tutti. La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessora allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante, ha riconosciuto il pubblico interesse della rassegna “Ottobre Festa dello Sport” e ha deciso di concedere gratuitamente l’impianto indoor alle scuole e alle associazioni che proporranno attività selezionate per l’evento.

Un segnale forte, votato all’unanimità, che conferma la volontà dell’amministrazione di promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. Non a caso l’iniziativa, nata con una delibera del Consiglio comunale nel 2023 e giunta alla sua seconda edizione, punta a incentivare la pratica sportiva e il benessere psicofisico dei cittadini, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili: persone con disabilità, minori, anziani.

Il Comune apre così le porte di una delle sue strutture più importanti, in un’ottica di investimento sociale e turistico, in vista del 2026, quando Napoli sarà Capitale Europea dello Sport. “Rinnovando l’iniziativa dello scorso anno – ha dichiarato l’assessora Ferrante – vogliamo offrire a tutte le scuole e associazioni una nuova opportunità per utilizzare spazi comuni in una delle strutture più preziose di cui disponiamo. Lo sport è un valore cardine per educare i nostri figli e migliorare la nostra società. Vogliamo arrivare al 2026 con una platea sempre più numerosa di bambini, ragazzi, adulti e anziani che amano e praticano sport”.

Le candidature progettuali dovranno essere presentate entro il 16 settembre alle 18. Tutte le informazioni e il bando sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.