Napoli, De Giovanni (I Municipalità): Scuole chiuse per la pioggia e la Villa abbandonata, è paradossale

Il maltempo? “Noto una certa ripetitività. Queste allerte meteo chiudono parchi e scuole in maniera del tutto inutile. Da ragazzo non mi è mai capitato di non andare a scuola a causa di rovesci. Bisognerebbe invece dire che non ci sono manutenzioni. Va bene la cautela, ma a tutto c’è un limite. A Napoli abbiamo la fortuna favorevole, ma se ci trovassimo in una città con rovesci frequenti le scuole sarebbero sempre chiuse?”. Così, su Radio Crc, Francesco De Giovanni presidente della I Municipalità di Napoli. La villa comunale? “E’ ancora chiusa. Non c’è manutenzione, ma basterebbe mandare qualcuno che possa rilevare dei pericoli in merito agli alberi, facendo delle ordinarie potature e la situazione si risolverebbe. Sembra quasi normale chiudere i parchi con un’allerta meteo caratterizzata da temporali. E’ paradossale”. Il cantiere di via Caracciolo? “I lavori, quando si devono fare, che si facciano, ma speriamo nei tempi stabiliti. Il paradosso che ho notato in questa richiesta è che questi lavori li vogliono fare oltre la ciclabile, iniziando lo scavo dove passano le auto e quindi bloccando definitivamente la città. Le auto non potranno più andare da Posillipo verso Napoli Est. Il consiglio che ho dato è di utilizzare la ciclabile, così che il danno che si va a creare sia minore”. Infine sottolinea che “per quanto riguarda i rifiuti, la sofferenza c’è ancora. Data anche la difficoltà della stessa Asia di non avere un sito dove sversare l’umido”.