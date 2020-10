Napoli, il servizio di monopattini in sharing arriva al Vomero 

Da oggi nelle strade del quartiere Vomero e in alcune zone del centro i napoletani potranno muoversi utilizzando il servizio di monopattini in sharing. Diversi i cittadini che si sono fermati in via Scarlatti perché incuriositi dalla novità. Il servizio parte grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Reby, leader europea della smart mobility. Inizialmente i mezzi a disposizione, dislocati in città, saranno 250 per arrivare progressivamente a 900. “Il monopattino è una soluzione che rispetta l’ambiente e che ci aiuta a realizzare la mobilità dell’ultimo miglio – ha spiegato l’assessore Alessandra Clemente – con collegamenti tra piani soprattutto nelle aree pedonali. Inoltre è un tipo di mobilità che ci aiuta a spostarci sia nel tempo libero che per lavoro in modo alternativo ai mezzi che inquinano”. I veicoli circoleranno in modalità free-floating cioè senza la necessità di partire e giungere in punti specifici di raccolta, con sosta libera e gli utenti dovranno seguire le stesse regole valide per la circolazione in strada delle biciclette. “La mobilità condivisa sta trasformando le città e Napoli non poteva essere lasciata fuori da questa rivoluzione – ha sottolineato Dounia Tusquets, responsabile Espansione internazionale Reby Italia – e dunque siamo felici di poter iniziare anche qui questo servizio”.