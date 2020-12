Napoli, in 24 ore settemila richieste di bonus alimentare

Sono 7mila le richieste di accrediti per il bonus alimentare ricevute dal Comune di Napoli in 24 ore. A darne notizia è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Questo è l’esempio non delle parole – spiega – ma della concretezza. Arriveremo entro Natale a 50mila famiglie, forse anche più”. De Magistris ricorda che “questa è una misura che ha voluto il Comune di Napoli che ha trovato la sensibilità del Governo, quindi insieme stiamo lavorando in quella direzione. E’ una misura concreta che porta la firma dei sindaci e soprattutto della città di Napoli”. Secondo de Magistris “sarà un Natale non di festa, perché c’è poco da festeggiare, sarà un Natale di solidarietà, di fratellanza e di sobrietà, però anche con un sorriso perché Napoli è una città che non si fiacca, non si piega ed è pronta alla ripartenza”.