Napoli, in 5 mila al primo career day organizzato dalla Federico II

Più di 5 mila i giovani che, dalle prime ore del mattino, hanno riempito le aule del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo per “Federico II Job Fair”, il primo career day di Ateneo dedicato a tutti gli ambiti disciplinari. L’evento, organizzato e voluto dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”, ha visto la partecipazione di 130 aziende, nazionali e internazionali, che hanno incontrato laureandi e laureati giunti da tutta la Campania. “I numeri sono in questo caso importanti perché per la prima volta la Federico II punta su un’unica grande manifestazione che dà ai nostri studenti l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, offrendogli l’occasione di un futuro professionale”, queste le parole del pro rettore dell’Ateneo Arturo De Vivo che ha dato il via alla giornata salutando i ragazzi. I colloqui, che andranno avanti fino alle 17 in tutto l’aulario di Monte Sant’Angelo e nell’edificio dei Centri comuni, adibiti ad hoc per la manifestazione, sono stati pianificati attraverso una piattaforma che ha dato agli studenti la possibilità di selezionare tra ben 16 aree disciplinari le realtà a cui inviare la propria candidatura, e alle aziende di rispondere fissando un incontro.