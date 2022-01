Napoli, in arrivo 263 poliziotti. Parola del ministro Lamorgese

“Il dato della criminalità vede degli indici superiori nella città metropolitana di Napoli rispetto al resto d’Italia, +10,9% nell’area metropolitana e +15% in città. Abbiamo garantito che nel 2022 verranno assegnate ulteriori 263 unità tra agenti e assistenti, un dato che mi pare importante”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli in Prefettura. “I numeri – ha aggiunto Lamorgese – consentiranno di far fronte alle tante problematiche che riguardano questo territorio, ma che vedono però una grande squadra che porterà avanti nel modo migliore gli interessi di Napoli, dei napoletani, di una comunità che ha tutto il diritto di vivere serenamente”.