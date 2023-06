Napoli in festa per lo scudetto. Tra i tifosi tanti georgiani e coreani. Allo stadio moglie e figlia di Maradona

Come se Napoli e il Napoli calcio non avessero ancora festeggiato. Come se il 4 maggio non ci fosse stato alcun corteo per le vie della citta’ o come se domenica 6 maggio non ci fosse stato il tripudio di folla, fumogeni e cori prima, durante e dopo Napoli-Fiorentina. La citta’ partenopea ancora una volta si colora di azzurro. E festeggia, come ormai succede da diverse settimane, lo scudetto. Da questa mattina, in occasione dell’ultima gara del campionato di serie A, migliaia di persone sono in strada per celebrare gli undici di mister Luciano Spalletti e la vittoria dello scudetto che mancava da 33 anni.

Sul lungomare, ma anche nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, fino al murale dedicato a Maradona. Non solo napoletani, ma anche stranieri, forse soprattutto stranieri. Tifosi d’eccezione i georgiani per Kvaratskhelia e gli argentini per Diego, ma anche coreani per Kim. Cellulare con fotocamera in mano e via per la citta’ a riprendere ogni scena possibile. Ed e’ solo l’inizio. Perche’ al Maradona ci saranno le scenografie delle due curve, dedicate ai calciatori e alla citta’. Davanti alla moglie e alla figlia di Maradona e ad alcuni ospiti in arrivo da tutto il mondo. Al termine della gara contro la Sampdoria, dopo la premiazione con la Coppa della lega serie A partira’ il mega concerto. Presentera’ Stefano De Martino e canteranno tutti gli artisti napoletani e altri che hanno dimostrato negli anni di tenere al Napoli e ai colori azzurri. In diretta su Rai 2 e sui quattro maxi schermi che sono stati montati in piazza Municipio , piazza del Plebiscito, a Scampia, e in piazza Mercato. Intanto le vie del centro sono animate da cori e cortei, con gli slogan “Napoli, Napoli, Napoli” e “La capolista se ne va”, che hanno anche accenti inglesi o spagnoli. Pieni i bar e i ristoranti che assicurano la diretta, ma anche calca davanti ai centri scommesse e nei luoghi in cui sono posizionati i maxi schermi. Il Maradona e’ sold out da settimane e, ormai, tutto e’ pronto per la grande festa.