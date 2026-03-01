Napoli in festa per Sal Da VincI: Orgoglio di questa città





Dalla periferia alle vie del centro, impossibile oggi a Napoli passeggiare senza essere investiti da quella melodia che sa già di tormentone. “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì”, il ritornello della canzone di Sal da Vinci, trionfatore a Sanremo, risuona dalle radio che la trasmettono a palla, e rimbalza di casa in casa, di bocca in bocca, a sancire il successo di una serata da incorniciare per la città che porta a casa anche l’investitura del napoletano d’adozione Stefano De Martino (nativo di Torre del Greco) quale prossimo direttore artistico e conduttore del festival.

Orgoglio partenopeo da Canta Napoli che si misura nelle prese di posizione che arrivano dalle istituzioni come da altri artisti. Il primo a complimentarsi con Sal da Vinci – pochi minuti dopo la proclamazione del vincitore – è il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi che lo invita in Comune per festeggiare quanto prima. “Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme ad una grande preparazione tecnica – scrive sui social – A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune”. Per poi accomunare nella festa anche la notizia che riguarda Stefano De Martino: “E siamo poi orgogliosi del nostro De Martino prossimo conduttore del Festival. Napoli sempre più città della musica!”. A Sal Da Vinci arrivano anche i complimenti di un’icona del cinema come Carlo Verdone che lo ha avuto poco più che ragazzino con sé nel cast di ‘Troppo Forte’: “Era il 1985, stavo facendo il casting. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”. E ancora il riconoscimento della presidente del conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, un tempio della musica, che parla di Sal da Vinci come di “un orgoglio per Napoli”. “La vittoria di Sal da Vinci al Festival di Sanremo – spiega Carla Ciccarelli – è una gioia autentica per Napoli e per tutto il mondo della musica. Ed è anche un messaggio importante per le nuove generazioni”.