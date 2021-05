Napoli, in formato digitale i documenti dal 1387 al 1990, un patrimonio inestimabile finora inaccessibile

Sarà a breve disponibile on line l’archivio dei documenti della città di Napoli prodotti dal 1387 al 1990: un patrimonio di straordinario valore storico e culturale, custodito nell’Archivio Storico municipale napoletano ma finora inaccessibile al pubblico. I documenti furono, infatti, danneggiati in un incendio nel marzo del 1946. L’intero corpus è stato digitalizzato, senza oneri a carico del Comune, nell’ambito di un progetto regionale realizzato dalla società Scabec con un lavoro durato oltre un anno e l’archivio digitale consegnato al Comune di Napoli. I documenti potranno essere consultati presso l’Archivio Storico municipale di Napoli e successivamente anche via internet, in maniera gratuita.