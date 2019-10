Napoli, inaugurata la sede del sindacato dell’esercito: è la prima in città

Secondo De Pascale “l’Lrm deve perciò tendere a migliorare innanzitutto le condizioni di servizio e a tutelare la dignità professionale dei militari. Ma non solo, dovrà occuparsi anche degli uomini in uniforme nel loro contesto familiare e quindi per esempio al ricongiungimento familiare, al supporto e assistenza al personale con prole disabile. Inoltre, attraverso l’azione del sindacato e con il sostegno di tutti dovrà mirare a obiettivi quali formazione continua ed elevazione professionale, diritto della casa, rivisitazione della ex legge 100, riconoscimento professionale, tutela dei volontari, rimodulazione dei concorsi interni, i contratti di previdenza, interventi sul personale, riconoscimento della legge di specificità dei militari e riordino delle caserme nel Sud Italia. Uniti si potrà costruire il futuro. Ci sarà tanto da fare – ha concluso De Pascale – ma si potrà lottare per una maggiore qualità della vita di chi serve e difende il nostro Paese rischiando in prima persona”.

E’ stata inaugurata a Napoli la nuova sede del sindacato militare Libera Rappresentanza dei Militari (Lrm). L’evento ha sancito l’apertura ufficiale della prima sezione Lrm a Napoli che, insieme ai 155 comitati di sezione cittadina, ai 55 comitati di sezione provinciale e ai 19 comitati regionali, per un totale di 229 comitati formati da soli militari, si occuperà della difesa dei diritti e degli interessi professionali, economici, sociali e morali dei cittadini in divisa. All’evento inaugurale nella sede di Bagnoli erano presenti i vertici dell’Lrm nazionale, il segretario generale Marco Votano, il vicepresidente nazionale Sandro Frattalemi, il presidente regionale della Campania Salvatore D’Apice e il vicepresidente provinciale e neo presidente della sezione Bagnoli-Fuorigrotta, Raffaele Capuano. Presente anche il consigliere regionale campano Carmine De Pascale,generale di Corpo d’armata e già comandante a Napoli. “Il sindacato nell’esercito è la più grande novità di questi anni nel contesto delle forze armate – ha dichiarato De Pascale – in quanto il suo riconoscimento è arrivato prima in Europa e poi a livello nazionale. Con questa inaugurazione della sede di Bagnoli, la prima a Napoli, si sta completando la ramificazione dell’Lrm sul territorio nazionale e campano. Ora si tratta di applicare in maniera efficace la normativa facendo sì che la stessa sia armonizzata al contesto militare, il quale, finora, a differenza di altri apparati dello Stato, non aveva questo istituto di tutela”.