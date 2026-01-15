Napoli, inaugurato il Centro di formazione regionale Inps dedicato a Melania Rea e Luana D’Orazio

È stato inaugurato a Napoli, presso la direzione regionale Campania in via Medina 61, il nuovo Centro di Formazione Regionale Inps.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali del direttore regionale Inps Campania Vincenzo Tedesco, della presidente del Comitato regionale Inps Campania Camilla Bernabei e del direttore di coordinamento metropolitano Inps Napoli Roberto Bafundi.

Momento centrale e fortemente simbolico dell’inaugurazione è stata l’intitolazione delle due aule principali del centro a Melania Rea e Luana D’Orazio, in ricordo di tutte le donne vittime di violenza di genere e delle persone cadute sul lavoro.

A prendere la parola è stato Michele Rea, fratello di Melania, che ha espresso un commosso ringraziamento all’Istituto “per aver consentito, con la giornata di oggi, di tenere vivo il ricordo di mia sorella e di tutte le donne che ancora oggi subiscono violenza”.

In collegamento è intervenuta Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, che ha sottolineato la necessità di una assunzione di responsabilità collettiva di fronte ai troppi eventi tragici che continuano a spezzare la vita di giovani donne.

Sono seguiti gli interventi dei relatori:

Federica Acquaviva Coppola , magistrato del Tribunale di Napoli Nord, sul tema “Equità digitale: l’impatto dell’Ia su giustizia e previdenza”;

Maria Giovanna De Vivo , presidente del Comitato unico di garanzia Inps, su “Diritti e nuove sfide”;

Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania, su “Il ruolo dell’Inail nel sistema di salute e sicurezza”.

Il direttore centrale Formazione e Accademia Inps Vito La Monica e il direttore centrale Comunicazione Inps Diego De Felice hanno illustrato rispettivamente le “Prospettive della formazione nell’Inps” e la “Rilevanza della comunicazione interna nelle strategie dell’Istituto”.

Le conclusioni sono state affidate al presidente dell’Inps Gabriele Fava, che ha messo al centro il tema del disallineamento tra competenze e mercato del lavoro:

“Il Centro di formazione che inauguriamo oggi nasce da un dato di realtà: il lavoro cambia più velocemente delle competenze disponibili. È qui che si crea la frattura più pericolosa per il Paese”.

Fava ha evidenziato come questo squilibrio incida sulla crescita economica, sulla competitività del sistema produttivo e sulla tenuta sociale, sottolineando la necessità di una formazione continua, ancorata ai fabbisogni reali del mercato del lavoro. “Investire in formazione significa investire nel futuro del lavoro e nella sostenibilità del nostro sistema sociale”, ha concluso.

Il convegno, moderato da Ciro Toma, dirigente responsabile della segreteria del direttore generale e componente del Cug, ha visto un’ampia partecipazione di autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la presidente della Corte di Appello di Napoli Mariarosaria Covelli.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione ufficiale del Centro di Formazione e con la scopertura, nell’atrio del Palazzo d’Aquino Caramanico, delle targhe dedicate a Melania Rea e Luana D’Orazio.