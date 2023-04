Napoli incontra la Scozia all’insegna della storia e dell’eleganza nella Maison Cilento

Una giornata all’insegna dell’eleganza nella Maison Cilento 1780 in compagnia di Douglas Cordeaux che rappresenta la Fox Brothers & Co Ltd, azienda storica scozzese fondata nel 1772 produttrice di tessuti di altissima qualità che vanta una storia di eleganza e stile unica. Un incontro di due grandi storie di amore, passione e serietà, una fusione tra due realtà, quella scozzese e quella napoletana, unite da un Dna comune, la voglia di rispettare le tradizioni e la ricerca dell’eccellenza e dello stile. Per l’occasione Mr. Douglas Cordeaux ha presentato alcune flanelle edizione limitata prodotte esclusivamente dalla Fox Brothers nel totale rispetto dei colori e dei filati originali e delle antiche tecniche di lavorazione. Questi tessuti verranno poi lavorati per realizzare abiti e giacche per i clienti più esigenti ed eleganti, sempre alla ricerca dell’eccellenza di uno stile ricercato ed unico tutto napoletano. Mr. Cordeaux ha condiviso con Ugo Cilento anche la passione per il Defender Land Rover e per suggellare una intesa sui valori dell’eleganza ha scelto per sé una cravatta sette pieghe con il Vesuvio ricamato.