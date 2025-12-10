Napoli Infinita, oggi a S. M. Capua Vetere la presentazione del libro del letterato-architetto Davide Vargas

Si presenta oggi, alle ore 17,30, a Santa Maria Capua Vetere nella Libreria Spartaco in via Martucci 18, il libro di Davide Vergas “Napoli infinita”, edito da La nave di Teseo +. A dialogare con lui sarà Carolina Cigala, che guiderà la conversazione per approfondire i passaggi chiave del libro e stimolare un confronto con i presenti.

Architetto (si è laureato con Riccardo Dalisi, con il quale poi ha condiviso studi e progetti) Davide Vargas è nato ad Aversa e vive a Napoli. I suoi progetti sono pubblicati sulle maggiori riviste di architettura (“Domus”, “l’Arca”, “Spazio e Società”, “d’Architettura”), esposti nel mondo (alla Biennale di Venezia, a Londra, a Tokyo) e premiati. Prima di “Napoli infinita” ha pubblicato la trilogia “dei luoghi parlanti”: Racconti di qui (2009) dedicato “alla mia terra che offre continui spunti di dolore e amore”, Racconti di architettura (2014), e nel 2017 L’altra città [guida sentimentale di Napoli]. “Sono architetto. Vivo e lavoro qui – diced -. Progetto, scrivo, disegno. A chi mi chiede rispondo che praticamente faccio sempre la stessa cosa: costruire con i linguaggi che possiedo tasselli di una personalissima cattedrale”.

Il libro raccoglie gli scritti di Vargas fra il 2017 e il 2024. Il “letterato-architetto” (come lo definì Alessandro Mendini) appunta, disegna, traccia una mappa di narrazioni, componendo una “guida sentimentale” di Napoli e di parte del territorio campano. Descrivendo edifici, vie, piazze, zone, complessi, paesi, città, natura, persone, storie, l’autore colloca i luoghi in una trama di relazioni geografiche, storiche e umane, con una vena soggettiva. Nel suo peregrinare incontra l’architettura antica e moderna che racconta portandola fuori dagli ambiti specialistici.