Moda, spettacolo, media e impresa: ecco gli International Excellence Awards. La premiazione a Villa Domi

Grande successo per la nuova edizione di “International Excellence Awards” svoltasi martedì sera 1° ottobre nella splendida cornice di Villa Domi, Napoli . Il premio nato da un’idea dell’imprenditore Gianfranco Unione, e con la direzione artistica di Luciano Carino, è diretto a celebrare con un prestigioso riconoscimento le eccellenze che si sono distinte nel corso dell’anno nei vari segmenti: dalla moda allo spettacolo, dalla cultura all’arte e alla la scienza, dal giornalismo all’impresa e al sociale.

La serata è stata condotta dalla signora Stefania Maria e si è articolata tra momenti di moda con il Fashion Show di Eles Couture by Ester Gatta (che ha presentato una capsule della new collection “Sunrice” sfilata la scorsa primavera al Grand Hotel Excelsior di Napoli, testimonial l’attrice Tosca D’Aquino) e coni Hanna Moore Milano accanto a momenti di spettacolo per poi concludersi con un prelibato percorso enogastronomico a cura di chef professionisti. Per l’occasione sono stati premiati: Lorenzo Crea e Camilla Nata (Giornalismo), Maria Nazionale (Musica), Gaetano Di Vaio (Bronx Film), Eduardo Angeloni, Ivan Castiglione (Spettacolo), Ester Gatta, Hanna Moore Milano (Moda), Carlo Di Santo, Narcy Calamatta, Daniele Unione (Arte), Professoressa Annamaria Colao (Scienza), Simona Giglio (Design),Chogan, Ciro Guarino, Blueon Blues, Carolina Amato, Claudio Carino, Eugenio Maisto (Imprenditoria) UTIC Pozzuoli (Sociale), Miriam Carino (Beauty ). In particolare: Lorenzo Crea è stato insignito quale direttore di Retenws24, brillante operatore della comunicazione, dalla politica alla cultura allo sport, allo spettacolo, puntualmente sensibile alle istanze del sociale; Camilla Nata giornalista Rai, inviata di 1 Mattina perché con il suo sorriso inconfondibile ed una innata grazia personalizza ogni suo reportage televisivo. Ed ancora Ester Gatta , stylist del brand Eles Couture ed attrice è stata premiata per il suo forte impegno nel mondo dello spettacolo a 360 gradi e la realizzazione di abiti sartoriali perfetti , ispirati ai costumi di scena, mentre per il cinema Eduardo Angeloni è stato insignito dal produttore, regista Giuseppe Alessio Nuzzo, per la sua azienda T & D Trasporti Cinematografici Angeloni che fornisce tutti i service più qualificati per la produzione in Campania e al Centro Sud di qualunque produzione audiovisiva. Molto applaudito il fuori programma di Maria Nazionale premiata per la sezione “Musica” che generosamente e con la sua voce superba ha intonato un brano di successo, suscitando l’entusiasmo e gli applausi dei 400 ospiti.