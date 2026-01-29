Napoli, intesa Regione-Comune per interventi strategici in città: c’è anche lo stadio

La messa in sicurezza del Monte Echia e l’adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona sono tra gli interventi strategici per la città di Napoli condivisi da Regione Campania e Comune di Napoli nel protocollo d’intesa il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. “Regione e Comune di Napoli – si legge in una nota – condividono un modello di governance che prevede un confronto tra vari livelli territoriali e istituzionali per la definizione e l’attuazione di interventi strategici per la Città di Napoli, tra cui: politiche dell’abitare, potenziamento del trasporto pubblico (35 nuovi tram), tutela dell’ambiente (messa in sicurezza per il Monte Echia), ottimizzazione degli edifici pubblici dal punto di vista energetico e della sicurezza (adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona), miglioramento dei servizi digitali”. Fico spiega: “Puntiamo ad attuare un programma di interventi strategici per la città di Napoli, che riguarda le politiche dell’abitare, il trasporto pubblico e la tutela dell’ambiente. In questo quadro rientrano anche gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico degli edifici pubblici, tra cui l’adeguamento dello stadio Diego Armando Maradona, insieme al potenziamento dell’impiantistica sportiva del territorio. A questi si affiancano interventi mirati per la messa in sicurezza di aree di grande valore paesaggistico, come quelli previsti per il Monte Echia. Pertanto, proponiamo un Protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Napoli, nella convinzione che la sinergia istituzionale sia una condizione indispensabile per perseguire l’interesse generale e dare risposte concrete ai cittadini”.