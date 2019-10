Napoli, Italia a 5 Stelle: Di Maio punta al taglio del cuneo e al salario minimo. Manovra, stasera il vertice

Riduzione del cuneo fiscale per le imprese e legare questa misura al salario minimo. E’ questo, a quanto si apprende, uno dei punti chiave affrontati dal ministro Luigi Di Maio con i suoi colleghi di governi nel vertice M5S sulla manovra a Napoli. Un vertice durato ben oltre un’ora nel quale Di Maio ha ribadito che sul carcere per i grandi evasori il M5S non cede, misura che, al momento, e’ tra l’altro ancora inserita nel dl fisco. E, sottolineano fonti M5S, sulla legge di bilancio non ci dovranno essere “scherzi” sulle tasse, come e’ accaduto per le sim ricaricabili. Il vertice di governo sulla manovra, si svolgerà questa sera, verso le 22 circa, a Palazzo Chigi (il Consiglio dei ministri, invece, dovrebbe tenersi domani in tarda serata).