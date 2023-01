Napoli, Kvara non parte per Salerno. E Spalletti: Mi aspetto una reazione

Kvaratskhelia “non parte, sta a casa. Oggi non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi. La sconfitta con la Cremonese? Non ci ha fatto piacere ma non ci sono strascichi. Naturalmente mi aspetto la reazione corretta che ci dev’essere da una squadra che va a giocare su un campo difficile. Ci giochiamo qualcosa di importante, ed è per questo che non vediamo l’ora di giocare”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Salernitana.