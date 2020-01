Napoli, la comunità ebraica diserta la giornata della memoria. De Magistris: Chi si assenta ha torto

«Noi rispettiamo tutti ma oggi chi è assente ha torto» ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della celebrazione per la Giornata della Memoria in via Luciana Pacifici, disertata dalla Comunità ebraica in polemica con l’assessore alla Cultura, Eleonora De Majo, per le sue posizioni sulle politiche dello Stato di Israele. De Magistris, nel sottolineare di «non voler fare polemiche», ha evidenziato: «Qui oggi c’è tutta la città antifascista e antinazista che si riconosce nei valori della Costituzione quali la libertà, l’uguaglianza, la giustizia e la fratellanza. Bisogna evitare di costruire il rancore al contrario. Se ci sono dei problemi personali non era questa la giornata per manifestarli. Qui c’è la Napoli che si è schierata».