Napoli, la Giunta dichiara guerra all’evasione. Affidato a una società specializzata il recupero dei crediti

Sarà operativa da maggio la società specializzata a cui il Comune di Napoli ha affidato, a seguito di gara, la riscossione sollecitata o coattiva e il recupero dell’evasione. “Dopo un primo intervento generalizzato che serve anche come monitoraggio – ha spiegato Manfredi – agiremo con obiettivi mirati per territorio e composizione sociale con l’obiettivo esplicito di ridurre il tasso d’evasione, soprattutto, a partire dall’allargamento della platea dei contribuenti. E’ un’operazione di grande portata dal cui successo – ha sottolineato – dipende molto del nostro futuro. Ma questo successo non dipende esclusivamente da una gestione tecnica, ma anche da un salto di qualità di tutti: dell’amministrazione nello svolgere i suoi compiti, dei cittadini nel sentirsi parte del progetto che punta a far svolgere a Napoli il ruolo che le spetta nel panorama europeo e internazionale”.