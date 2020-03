Napoli, la sartoria Dalcuore inaugura il nuovo sito web: cocktail a via Caracciolo

Un exclusive cocktail fra crudi e champagne in uno dei templi dell’eleganza e dello stile made in Naples, la sartoria Dalcuore, con personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e dell’economia, per presentare il nuovo sito web www.sartoriadalcuore.com della maison, nota e apprezzata a livello internazionale e che da 50 anni veste personalità, Capi di Stato, imprenditori e manager di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti fino ai paesi asiatici.

OSPITI E PROTAGONISTI Accolti nella sede di Via Caracciolo dal Maestro fondatore della sartoria, Luigi Dalcuore, e dal general manager dell’azienda Damiano Annunziato con la moglie Cristina Dalcuore, figlia di Luigi, hanno partecipato alla serata fra gli altri il presidente di Eav Umberto De Gregorio, gli attori di “Un posto al sole” Davide Devenuto e Angela Bertamino, esponenti di primo piano della moda e della sartoria come Massimo Marrucco, in rappresentanza del Lanificio Cerruti, Luciano Lucariello per Loro Piana ed Enrico Errico di Scabal, le stiliste Danila Dubua e Eliana Sbaragli, il produttore cinematografico Eduardo Angeloni, imprenditori e professionisti come Francesco Sangiovanni, Antonio Coviello, Luigi Nardullo, Serena Cirillo, Luigi Ferrandino e Patrizia Gargiulo. Tutti con un comun denominatore: la serenità e la voglia di stare insieme in una atmosfera elegante e di eccellenza, grazie anche al raffinato e delicato contributo di Albacatering Summer, per una occasione conviviale valida anche come messaggio di fiducia per esorcizzare psicosi e paure forse eccessive relative al corona virus. Fra i principali protagonisti della serata-evento, organizzata e introdotta dal direttore di Retenews 24 Lorenzo Crea, sicuramente l’uomo-immagine della sartoria Dalcuore per il video realizzato da Pixelleria in occasione del nuovo sito della maison, e cioè Natalio Simionato, modello e oggi anche master chef d’eccezione, venuto a Napoli per l occasione direttamente da Parigi. E poi l’avvocato Giancarlo Maresca, gran Maestro del cavalleresco Ordine dei Guardiani delle Nove porte, amico da sempre di Dalcuore e Annunziato. Menzione speciale per il gruppo marketing &comunicazione della sartoria, guidato da Roberto Baccante e costituito da Fabrizio Fusco, Carlo Di Santo e Carlo Aceto, nonché per le sorelle Noviello, fra le più strette collaboratrici di Damiano Annunziato e Cristina Dalcuore. IL SITO “La sartoria è da sempre un posto riservato – spiega il general manager della azienda Damiano Annunziato – un luogo in cui ogni cliente coltiva con il maestro artigiano uno stretto rapporto personale e che resta un ambiente speciale anche grazie a questo tipo di intimità. Rappresenta quindi un’oasi di tranquillità nella quale non entrano ansia, fretta e competizione”. Nella sua veste rinnovata, dopo i primi dieci anni di operatività, Il sito www.sartoriadalcuore.com continua a dare uno sguardo sia al passato, nel solco della tradizione di eccellenza della sartoria che dura da 50 anni, che al presente, nella evoluzione e dimensione internazionale che l’azienda ha assunto nel tempo. Il sito presenta una homepage minimal che lascia parlare molto le immagini, e consentirà a tutti i clienti e followers della sartoria di essere comunque “più vicini” e restare in contatto in ogni momento in cui lo si desidera, a prescindere da dove ci si trova fisicamente in quel momento. Chi ha commissionato un abito può ad esempio collegarsi attraverso una password e sapere in tempo reale a che punto è la lavorazione, oltre che conoscere il calendario sempre aggiornato degli spostamenti del Maestro Luigi Dalcuore e del suo staff e la mappa dei luoghi dove è possibile “entrare nel mondo Dalcuore” con la possibilità di prenotare on line un appuntamento.